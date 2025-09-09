به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی از توزیع گسترده کود کشاورزی برای کشت‌های پاییزه در استان خبر داد.

به گفته وی، از ابتدای شهریورماه و همزمان با آغاز فصل کشت‌های پاییزه، با فراخوان عمومی به کشاورزان، روند تأمین و توزیع کود‌های مورد نیاز با سرعت و دقت آغاز و تا ۱۵ شهریورماه، بیش از ۶۰۰۰ تن کود کشاورزی در سطح استان شد.

الیاسی با اشاره به حجم بالای عملیات لجستیکی این طرح افزود: روزانه به‌طور میانگین ۱۶ دستگاه تریلی ۲۵ تنی، معادل ۴۰۰ تن کود کشاورزی، در نقاط مختلف استان توزیع شد، این روند با قوت ادامه دارد و هدف ما تأمین به‌موقع نیاز کشاورزان برای افزایش بهره‌وری و تولید پایدار است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ شهریورماه، حدود ۵۷ هزار تن انواع کود‌های فسفاته، پتاسه و ازته (اوره) برای استان همدان تأمین و بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از قیمت تمام‌شده این نهاده راهبردی توسط دولت به شکل یارانه پرداخت می‌شود و سهم کشاورزان کمتر از نصف قیمت واقعی است.

او با تأکید بر نقش حیاتی تغذیه گیاهی در تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: امنیت غذایی پایدار بدون تغذیه مناسب گیاهان امکان‌پذیر نیست. تغذیه گیاهی یکی از اصول بنیادین در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات است و استفاده صحیح از کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کند.







