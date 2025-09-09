در آستانه تعطیلات پایان هفته ، برنامه‌های پیشگیرانه پلیس برای کاهش تصادفات جاده‌ای در استان سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به افزایش ترافیک در محور‌های مواصلاتی با توجه به قرار گرفتن این استان در مسیر تهران - مشهد گفت : برای کاهش و کنترل وقایع جاده‌ای در استان، برنامه‌های ویژه پیشگیرانه تهیه و اجرا می شود .

سرداذر موسی حسینی افزود: پلیس و نیرو‌های امدادی و خدماتی اورژانی و هلال احمر در ۲۷۰ نقطه حادثه خیز جاده‌ای استان سمنان مستقر هستند.

رئیس پلیس استان سمنان هم تاکید کرد: ۱۰۰ دستگاه دوربین ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین سیار برای نظارت بر سرعت خودرو‌های عبوری از استان سمنان مستقر است و با بر هم زنندگان ایمنی جاده برخورد جدی می‌شود.

سرهنگ بزرگی خستگی و خواب آلودگی را مهمترین عامل حوادث جاده‌ای بخصوص در مسیر‌های نزدیک شهر‌ها عنوان کرد و از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر به محض مشاهده مجتمع بین راهی توقف و حداقل ۲۰ دقیقه استراحت کنند.