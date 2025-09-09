به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مریم زارع عبدالهی سرپرست گروه جهادی زنجیره امید یزد، با حضور در دفترستاد دیه استان یزد و به نمایندگی از اعضای این گروه جهادی، مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال معادل ۱۲ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی غیر عمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با توجه به فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و به نیت تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) اقدام به جمع آوری مبلغ جهت آزادی یک زندانی غیر عمد نمودیم که مبلغ جمع آوری شده، جهت آزادی یک زندانی غیر عمد به ستاد دیه استان اهدا شد.

گفتنی است گروه جهادی زنجیره امید یزد از سال ۱۴۰۲ تا کنون تاسیس شده و این گره جهادی با همکاری بسیج ناحیه شهید منتظرقائم یزد و بسیج حوزه فاطمه الزهرا یزد اقدام به کار‌هایی از قبیل تهیه جهزیه، بسته‌های کمک معیشتی، رفع و رجوع مشکلات محلات و …. میکند که در این نوبت و به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) در زمینه آزادی زندانیان غیر عمد مشارکت کرد.