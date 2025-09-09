به مناسبت هفته ولایت؛
افتتاح پروژه گازرسانی به ۲ روستای چالدران
مشعل گاز دو روستای محور ابگرم در شهرستان چالدران روشن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در مراسمی با حضور فرماندار شهرستان، فرهادی رئیس اداره گاز چالدران و اعضای شورای اداری شهرستان در روستای ناور، گاز دو روستای ناور و شخ سیلو سفلی در چالدران به مرحله بهرهبرداری رسید.
فرهادی رئیس اداره گاز چالدران در این مراسم با بیان اینکه این پروژه با صرف اعتبار ۶ میلیارد تومان اجرایی شده است، گفت: با گازدار شدن این روستاها در مجموع ۱۸۱خانوار از نعمت گاز بهرمند شدند.
وی افزود: درصد بهره مندی کل شهرستان به ۷۹درصد رسیده است.