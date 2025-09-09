پخش زنده
تصمیم هشت عضو اوپکپلاس برای لغو کاهش عرضه داوطلبانه و نگرانیها درباره احتمال تحریم روسیه همچنان سبب افزایش قیمت نفت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تصمیم هشت عضو ائتلاف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپکپلاس) برای بازگرداندن بخشی از کاهش تولید خود که کمتر از پیشبینی فعالان بازار بود و نگرانیها درباره محدود شدن عرضه در پی احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه همچنان به افزایش قیمتهای نفت در معاملههای روز سهشنبه (۱۸ شهریور) منجر شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۳۵ دقیقه بامداد سهشنبه بهوقت گرینویچ با ۳۵ سنت یا ۰.۵۳ درصد افزایش به ۶۶ دلار و ۳۷ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا هم با ۳۲ سنت معادل ۰.۵۱ درصد افزایش با قمیت ۶۲ دلار و ۵۸ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
هشت عضو اوپکپلاس در نشست روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، لغو کنند که این مقدار بسیار کمتر از ۵۵۵ هزار بشکه توافقشده برای ماههای سپتامبر و اوت و ۴۱۱ هزار بشکه تعیینشده برای ماههای ژوئیه و ژوئن بود. شماری از تحلیلگران هم مقدار بالاتری را پیشبینی کرده بودند.