به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، هر ساله با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، یکی از دغدغه های والدین نحوه رفت و آمد دانش آموزان به مدارس می باشد.

باسلام .. هفته قبل رفتیم شرکت طرف قرارداد هزینه مدرسه محاسبه شده مشخص شده این هفته میگن ۱۰ درصد باید بابت هزینه ترافیکی شورای شهر اضافه بدین خداروخوش میاد تو این اوضاع مالی و معیشتی مردم .فشار میاورن با این وضع آموزشی این همه هزینه چرا ۱۵ میلیون باید بدیم شده نزدیک ۱۷ میلیون یه پیگیر کنید شورای شهر چه مصوبه ای داره که این هزینه رو میگیره. ممنون