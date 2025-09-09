پخش زنده
در نخستین نشست شورای مشورتی میراثفرهنگی خراسان رضوی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه میراث تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور وزیرمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیرکل حوزه وزارتی و امور بینالملل در حاشیه این نشست گفت:نشستهای شورای راهبردی میتواند در سیاستگذاریهای کارآمد نقشآفرین باشد و مانع از تکرار مسیرهای اشتباه گذشته شود
روزبه کردونی افزود: وزیر میراث فرهنگی چند هدف مشخص را در این شورا تبیین کرد که مهمترین آن، بهرهگیری از مشارکت نخبگان، کنشگران و گروههای ذیربط در فرایند تصمیمگیری است. ما به دنبال استفاده از دانش فعالان این عرصه در سیاستگذاریها هستیم تا با همافزایی بتوانیم درک درستی از چرایی مسائل و راهحلهای رفع آنها به دست آوریم.