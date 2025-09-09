رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در نشست با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان گفت: پای وحدتی که به ما عزت بخشید بمانیم و آن را حفظ کنیم.

حمایت از منادیان وحدت و برخورد قاطع با عاملان تفرقه و اختلاف رویکرد قوه قضاییه برای تقویت اقتدار ملی

حمایت از منادیان وحدت و برخورد قاطع با عاملان تفرقه و اختلاف رویکرد قوه قضاییه برای تقویت اقتدار ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان نشست صمیمی ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان در حوزه علمیه امام خمینی رحمت الله علیه گرگان برگزار شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت : جامعه المصطفی در بیش از ۷۰۰ نقطه دنیا مرکز علمی آموزشی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: قضاوت و نگاه دنیا نسبت به ما در جایگاه بسیار بالای قرار گرفته و معیارهایی که مقام معظم رهبری به واسطه اقتدارشان دارند باعث شده ایشان در جایگاهی باشند که دنیا در مقابلش خضوع دارد.

وی گفت : مسابقات قرآنی و جلسات فرهنگی در سراسر دنیا یک فرهنگ شده است و در زندان‌ها کسی که حافظ قرآن می‌شود در معرض عفو قرار می‌گیرد.

ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نترسیدن، جسارت ابراز داشتن، کوتاه نیامدن در امر به معروف و نهی از منکر عزت و اقتدار می‌آورد، باید پای این عزت و قدرت ایستاد و گاهی باید هزینه هم داد.

حجت الاسلام والمسلمین عبد اللهی تاکید کرد : در سال گذشته صدها مورد مصالحه در قصاص انجام شد بیش از ۶۰۰ مورد رضایت قصاص که بیشتر آن توسط علما بود انجام گرفت و این از بخشندگی و رافت محمد رسول الله است پای وحدتی که عزت به ما بخشید بمانیم و آن را حفظ کنیم.

وی گفت : مهمترین نقشه دشمن تفرقه بین جماعت اسلام است و کناره‌گیری از اهداف اصلی دین ، اما خداوند این برکت را به نظام اسلامی ما داده است و هر قدر که بیشتر با مردم مانوس باشیم اسباب ارتباط بهتر مردم را خواهیم داشت ،

وی افزود: عزت حرم را حفظ کنید تا حریم حفظ شود و حرمت شکسته نشود، هیچکس نمی‌تواند این حرمت را بشکند مگر توسط خودمان با جدایی از هم به ملاک‌هایی که پیامبر و ائمه اشاره داشتند اهتمام داشته باشیم سرمایه زیادی داریم.