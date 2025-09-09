پخش زنده
امروز: -
شبکه چهار، به مناسبت روز ملی سینما دو برنامه سینمایی جدید را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند بلند «کینگ بر پرده سینما» و فیلم سینمایی جدید «متشکرم بچهها»، روز ۲۱ شهریور به مناسبت روز ملی سینما از شبکه چهار پخش می شود.
مستند بلند «کینگ بر پرده سینما» تاثیر رمانهای «استفان کینگ» را بر پرده سینما مورد بررسی قرار میدهد.
در سال ۱۹۷۶ که برایان دی پالما فیلم «کری»، اولین رمان استیون کینگ، را کارگردانی کرد تا کنون، بیش از ۵۰ کارگردان، کتابهای این استاد ژانر وحشت را در بیش از ۸۰ فیلم و سریال اقتباس کردهاند و او را اکنون به تنها نویسندهای در حال حیاتی تبدیل کردهاند که بیشترین اقتباس از آثارش صورت گرفته است.
این مستند که امتیاز هفت از ده را در درگاه تخصصی بانک اطلاعات فیلم (IMDB دریافت کرده است به تاثیرات کینگ بر تولید آثار مهم تاریخ سینما اشاره دارد و میتواند بهعنوان مرجعی قابل اعتنا و اتکا برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان سینما، مورد توجه قرار گیرد.
این مستند روز جمعه، ۲۱ شهریور، ساعت ۲۲:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ بازپخش خواهد شد.
همچنین فیلم سینمایی جدید «متشکرم بچهها» که محصول سال ۲۰۲۳ ایتالیاست و یک درام کمدی است، جمعه ۲۱ شهریور در ساعت ۲۰:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح تکرار میشود. این فیلم را ریکاردو میلانی کارگردانی کرده و در آن بازیگرانی، چون آنتونیو آلبانزه، آلسیا آمندولا و میکله آستوری به ایفای نقش پرداختهاند و امتیاز این فیلم در درگاه تخصصی بانک اطلاعات فیلم (IMDB) هفت از ده است.
«متشکرم بچهها» که به مناسبت روز سینما انتخاب و پخش میشود، داستان آنتونیو بازیگری پرشور، اما اغلب بیکاری است که با کمبود پیشنهادهای شغلی مواجه است و شغل معلمی در یک کارگاه تئاتر در زندان را میپذیرد.