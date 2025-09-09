حرم شاهچراغ (ع) غرق در شادی میلاد پیامبر مهربانیها
حرم شاهچراغ (ع) میزبان جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفرصادق (ع) است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سالروز ولادت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) آیین جشن و شادمانی در جایجای استان فارس و شهر شیراز در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی حرم شاهچراغ (ع) گفت: در شب میلاد خجسته پیامبر رحمت (ص) و امام جعفرصادق (ع) ، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیم امام جمعه کوار، سخنرانی می کند و سید محسن بنی فاطمی به مدیحهسرایی و قرائت دعای توسل میپردازد.
حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری افزود: فردا چهارشنبه ۱۹ شهریورماه، ساعت ۱۱ صبح، «زیارت حضرت رسول (ص) از بعید»، همراه با مدیحه سرایی کربلایی محمدرضا فرخی در حرم مطهر طنینانداز خواهد شد و در ادامه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، گروه تواشیح «سحاب» و گروه نقالی نوجوانان «دختران آفتاب» به اجرای برنامه میپردازند. همچنین از ساعت ۱۶ شادپیمایی ارادتمندان به ساحت مقدس اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، برگزار و مواکب مختلف در طول مسیر به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
حجت الاسلام میرشکاری، در خصوص برنامههای شام ولادت، گفت: همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) و با حضور جمعی از ائمه جمعه و علمای اهل سنت، حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان به ایراد سخن خواهد پرداخت و سید محسن بنی فاطمی در ثنای پیامبر اعظم (ص)، مدیحهسرایی و مولودیخوانی میکند همچنین در این مراسم، ۳۰۰ کیلوگرم کیک خامهای بین زائران و مجاوران حرم مطهر، توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، مراسم بزرگداشت شهدای گرانقدر ۱۷ شهریور و شهدای مظلوم یمن، با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد پناهیان و قرائت دعای کمیل با نوای حاج حسن جوکار، در حرم مطهر برگزار خواهد شد.
همچنین پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، کنگره بین المللی شعر «پیامبر اعظم (ص)» با موضوع «امت احمد (ص)، اسوه مقاومت»، از ساعت ۱۴ تا ۲۰، با حضور جمعی از شعرای آئینی کشور و همچنین شاعرانی از کشورهای خارجی، در این حرم مطهر برگزار میشود.