نمایشگاه پاییزه با بیش از یکصد غرفه در شیراز بر پا شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کمیته برگزاری نمایشگاههای اصناف استان فارس گفت: امسال، عرضه مستقیم کالا در ۲ گروه نمایشگاهی و مشارکت تمام واحدهای صنفی در سطح شهر انجام میشود .
رهایی گفت : در نمایشگاه پاییزه بیش از ۱۰۰ غرفه تعبیه شده است و همه اجناس تولید ایران و با کیفیت و قیمت تنظیم بازار عرضه میشود .
نمایشگاه پاییزه تا ۲۴ شهریورماه در باغ جنت و از بیست و چهارم به بعد در نمایشگاه بین المللی و بوستان آزادی دایر خواهد بود .