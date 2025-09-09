به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا دولت ترکیه در پی لغو کنگرۀ استانی حزب جمهوری خلق و برکناری رییس استانی این حزب، یکی از اعضاء اخراجی این حزب را به عنوان قیم تشکیلات استانی حزب جمهوری خلق در استانبول تعیین کرد.

تعیین قیم برای تشکیلاتی استانی حزب جمهوری خلق موجب شد هزاران تن از شهروندان استانبولی با اجتماع در مقابل ساختمان این حزب مراتب اعتراض خود را به این سیاست اعلام کنند که این اعتراضات بعضا با درگیری‌های میان مردم و نیرو‌های ضد شورش که از دو روز قبل در آن محل مستقر بودند همراه شود.

در این میان شب گذشته پس آنکه قیم تعیین شده از سوی دولت در میان اعتراضات شدید مردمی وارد ساختمان مرکزی حزب جمهوری خلق در استانبول شد شهر‌های مختلف ترکیه نیز صحنۀ تظاهرات‌های اعتراضی شد.

در آنکارا صد‌ها دانشجو با در دست داشتن پارچه نویسی که بر روی آن نوشته شده بود "اقدامات غیر دمکراتیک حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا را نمی‌پذیریم" شعار‌هایی علیه دولت سر دادند که این تظاهرات نیز در برخی نقاط با درگیری با نیرو‌های پلیس همراه شد.

در ازمیر نیز دانشجویان راهپیمایی کرده و اعتراض خود نسبت به تعیین قیم برای تشکیلات استانی حزب جمهوری خلق و محاصرۀ ساختمان مرکزی این حزب در استانبول را اعلام کردند. در استان "اسکی شهیر" نیز تعدادی از شهروندان با در دست داشتن دست نوشته‌هایی که اعتراض آنان را به تعیین قیم و اقدامات دولت نشان می‌داد راهپیمایی کردند. نظیر همین اقدامات اعتراضی در برخی دیگر از شهر‌های ترکیه نیز صورت گرفت.