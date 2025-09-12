معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت : این اقدامات گامی مهم در ارتقای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و مسافران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات اداره بازرگانی و سرمایه‌گذاری در حوزه بهبود زیرساخت‌ها، توسعه مجتمع‌های خدمات رفاهی و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در ارتقای خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای و مسافران عنوان کرد.

مسعود عبدالرضایی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات گسترده اداره بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ماه‌های اخیر اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های خدمات رفاهی جاده‌ای، شش دوره بازدید دوره‌ای از وضعیت پل‌های عابر پیاده انجام شده و علاوه بر آن، نیازسنجی و جانمایی احداث ۳ پل عابر پیاده جدید در دست اقدام است.

وی افزود: در حوزه خدمات‌رسانی، پایانه‌های مرزی خسروی، پرویزخان و شوشمی به دو غرفه خدمات‌رسان تجهیز شده‌اند. همچنین طی بررسی‌های انجام‌شده، ۵۰ تابلو غیرمجاز، شناسایی و برای ۱۳ مورد از آنها مکان یابی و جانمایی صورت گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در زمینه صدور مجوزها، ۹ فقره موافقت‌نامه اصولی برای مجتمع‌های خدمات رفاهی در حال احداث صادر، ۱۶ فقره پروانه بهره‌برداری تمدید و یک مورد پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است. همچنین ۷۶ پروژه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و ۱۸ موافقت اصولی نیز تمدید شده است.

عبدالرضایی خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۴۶ بازدید از مجتمع‌های خدمات رفاهی درحال ساخت و بهره‌برداری صورت گرفته و هم اکنون ۳۸ مجتمع خدمات رفاهی فعال در استان وجود دارد. علاوه بر این، ۴ طرح جدید در حوزه کارآفرینی و بازارسازی در مناطق مرزی در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: این اقدامات، بیانگر تلاش‌های مستمر اداره بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی کاربران جاده‌ای و مسافران است.

