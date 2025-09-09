پخش زنده
امروز: -
اختتامیه جشنواره «رشد» دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزاد جهان بین، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: راهبرد دانشگاه آزاد اسلامی تربیت نسل چندبعدی آینده ساز است که علاوه بر علم، مهارت، هویت و عزتنفس و توان کار جمعی نیز داشته باشد و امروز حتی دانشگاههای تراز اول دنیا دریافتهاند که صرف تربیت مهندس یا اقتصاددان، گرهگشا نیست.
وی افزود: کانونها محلی برای چنین تربیتی هستند و رشد چشمگیر کانونهای فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و افزایش تعداد از حدود ۳۰۰ کانون در سال ۱۳۹۹ به دو هزار کانون فعال در سال ۱۴۰۴ و دوبرابر شدن آثار ارسالی به جشنواره از سومین به چهارمین دوره نشان اهتمام و توجه دانشجویان و عهد محکم ما در این مسیر است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این کانونها علاوه بر علائق و مسائل ملی باید بازتابدهنده تنوع اقلیمی، جغرافیایی و هویتی کشور باشند و همه علایق را در چارچوب قانون پوشش دهند.
جهانبین با تأکید بر اینکه «اختتامیه پایان کار نیست»، از برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی پس از ۳۰ سال خبر داد و بیان کرد: باشگاه رشد استعدادهای هنری جوانان با هدف شناسایی و حمایت از استعدادها ایجاد شده و در یک نمونه، جوانها وقتی دیدند اختتامیه پایان نیست بلکه آغازی برای حمایتهای بعدی است، آثار ارسالی تئاتر صحنه به سیصد مورد رسید.
جهان بین با تاکید بر نقش اساتید مشاور کانونها گفت: هرجا استاد را با فعالیت دانشجویی گره زدیم، موفق شدیم و این باید ادامه یابد.