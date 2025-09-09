پخش زنده
پویش ملی ایران عاشورایی در سراسر کشور آغاز شد و در قالب آن ۵۲۰ هزار بسته معیشتی و ۲۶۰ هزار بسته کیف و لوازمالتحریر بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در این مراسم در فردوس گفت: با تبریک هفته وحدت و میلاد فرخنده پیامبرمهربانیها حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد امام جعفر صادق (ع) گفت: سنت حسنه کمکهای مومنانه که در ایام کرونا به فرمان رهبر معظم انقلاب آغاز شد، امروز به یک نرمافزار اسلامی و یک نظریه عملی برای ملت ایران تبدیل شده است.
سردار سلیمانی افزود: رهبر انقلاب در نیمه شعبان و در بحبوحه شیوع بیماری کرونا، همگان را به یاری آسیبدیدگان فراخواندند و ملت ایران در این عرصه سنگ تمام گذاشت، بسیج نیز به عنوان خدمتگزار ملت، میداندار این حرکت بزرگ مردمی شد.
وی گفت: پس از پایان کرونا، این سنت حسنه ادامه یافت و امروز نیز در قالب پویش ملی ایران عاشورایی با برنامهریزی دقیق و همراهی خیران، گام بزرگی در راستای تکریم نیازمندان برداشته شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: به مناسبت هفته وحدت و یادآوری حضور جهادی رهبر معظم انقلاب در زلزله فردوس سال ۱۳۴۷، در این پویش ۵۲۰ هزار بسته معیشتی و ۲۶۰ هزار بسته کیف و لوازمالتحریر میان خانوادههای نیازمند در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
سردار سلیمانی گفت: این مسیر با حضور ملت ایران، خیران و گروههای جهادی ادامه خواهد یافت و نشان میدهد سنت کمکهای مومنانه به یک فرهنگ ماندگار در جامعه اسلامی ما تبدیل شده است.