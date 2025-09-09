به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: ماموران انتظامى این شهرستان هنکام گشت زنى در حوزه استحفاظى به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و براى بررسى آن‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ محمدرضا رضایى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد این خودرو‌ها حامل ۱۲ راس گوساله فاقد مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفى شدند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.