درخشش سه معلم لرستانی در جشنواره ملی اصلاح روشهای آموزش
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: سه معلم شاغل در مدارس این استان رتبههای منتخب و قابل تقدیر جشنواره ملی اصلاح روشهای آموزشی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: آیین اختتامیه جشنواره ملی اصلاح روشهای آموزش و افتتاحیه طرح تحول در محیطهای یادگیری (توانا) روز گذشته با حضور رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش به همراه جمعی از فرهنگیان کشور برگزار شد که در این رویداد سه بانوی فرهنگی لرستان بهعنوان منتخبین کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند.
سید عیسی سهرابی اظهار داشت: در این جشنواره نفیسه مظفری از لرستان منتخب درس هنر، مرضیه شاهسواری منتخب درس هدیههای آسمان و فاطمه یوسفوند منتخب درس ریاضی بودند که افتخارآفرینی این افراد نشانگر ظرفیتهای ارزشمند معلمان استان در عرصه نوآوریهای آموزشی و گامی مهم در مسیر شکوفایی تعلیم و تربیت کشور است.
سهرابی افزود: در این جشنواره ۲ هزار و ۲۳۶ نفر از ۲۴ شهرستان و منطقه در مرحله منطقهای لرستان شرکت کردند که از این مجموع ۱۲۵ نفر به مرحله استانی راه یافتند.
وی اظهار داشت: پس از طی مراحل مصاحبه و ارایه تدریس حضوری، ۱۰ معلم لرستانی به مرحله کشوری رسیدند که از این تعداد سه نفر منتخب ملی شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: این جشنواره به منظور اصلاح روشهای تدریس و کیفیت بخشی به نظام آموزشی در ۱۰ محور دروس ابتدایی برگزار شده است.
لرستان ۳۰ هزار نفر کارمند فرهنگی و معلم دارد.