مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: برداشت چغندرقند در سال جاری حداقل ۲۲ شهریور ماه تعیین شده است و برداشت محصول، زودتر از این تاریخ موجب پایین آمدن عیار قند این محصول و متضرر شدن چغندرکاران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا مقدم افزود: با توجه به نتایج نمونه برداری ها، عیارسنجی، ارزیابی و تحلیلهای انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجانغربی، برداشت چغندرقند در سال جاری حداقل ۲۲ شهریور ماه تعیین شده است
او با اشاره به اینکه منظور مدیریت بهینه مصرف آب، ۹۵۰ هکتار از مزارع چغندرقند این شهرستان با آرایش متراکم کشت شده است اظهار کرد: از این مقدار ۴۹۰ هکتار از مزارع چغندرقند با آرایش ۶۰×۴۰ و ۴۶۰ هکتار با آرایش ۵۰×۲۵ همراه با نوار آبیاری تیپ کشت شده است.
وی افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و وجود خشکسالی به منظور مدیریت بهینه مصرف آب، ارتقاء بهره وری و پایداری تولیدات بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشتهای متراکم و سیستمهای نوین آبیاری را در کشت چغندرقند در اولویت قرار دادیم.
مقدم گفت: در راستای حمایت از چغندرکاران هماهنگیهای لازم با کارخانه قند میاندوآب و نمایندگی کارخانه قند ارومیه درخصوص تحویل محصول چغندرقند تولیدی زارعین منطقه انجام گرفته است و مهندسین ناظر کشاورزی به عنوان نماینده مدیریت جهاد کشاورزی از تاریخ شروع دوره بهره برداری این محصول در کارخانجات قند جهت نظارت بر روند تحویل و عیارسنجی چغندرقند حضور مییابند.
وی یادآور شد: امسال چهار هزار و ۴۱۸ هکتار از اراضی زراعی شهرستان میاندوآب به کشت محصول چغندرقند اختصاص یافته است و پیش بینی میشود حدود ۲۵۰ هزار تن چغندرقند از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.