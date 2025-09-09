به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد پیلوار بیان کرد: خانواده‌ها می‌توانند برای غربالگری بینایی کودک سه تا ۶ ساله با در دست داشتن شناسنامه کودک به مراکز غربال تنبلی چشم مراجعه کنند.

وی افزود: ۱۲ مرکز مثبت زندگی برای اجرای این طرح در دزفول تدارک دیده شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دزفول گفت: خانواده‌ها برای اطلاع از آدرس و تلفن مراکز غربال، روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۲ با شماره ۷۵-۴۲۴۲۱۱۷۳ خانم پورمهدیان کارشناس اداره بهزیستی تماس برقرار کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۲۴ هزار و ۶۴۷ کودک بین سه تا ۶ ساله در شهرستان بود که از این تعداد، ۲۲ هزار و ۹۶۸ کودک غربال شدند.