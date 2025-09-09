رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با راهاندازی سایت جعلی فروش موبایل و صفحات اینستاگرامی مرتبط، اقدام به کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ داود صفاریزاده، رئیس پلیس فتا مازندران اعلام کرد: متهم پرونده پویا موبایل با ثبت ۱۳۳ سفارش جعلی در پوشش فروش گوشی تلفن همراه، از ارسال کالا و بازگرداندن وجوه دریافتی خودداری کرده و پس از شکایات متعدد، متواری شده بود.
وی با بیان اینکه با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس فتا تنکابن، متهم شناسایی و بازداشت شد، افزود: تاکنون ۱۹ نفر از مالباختگان به پلیس مراجعه کردهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر زیاندیدگان ادامه دارد.
رئیس پلیس فتا مازندران با هشدار به شهروندان تأکید کرد: برای خریدهای اینترنتی تنها از فروشگاههای معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده کنید و از اعتماد به صفحات ناشناس در شبکههای اجتماعی خودداری نمایید.