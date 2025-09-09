معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان از اجرای طرح ساماندهی مسیر سبزه میدان تا پیرسرا رشت با ۷۸ میلیارد ریال اعتبار از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: عملیات ساماندهی مسیر سبزه میدان تا پیرسرا رشت در قالب طرح بازآفرینی شهری شامل ساخت سنگفرش و جداره سازی خیابان در محدوده بین سبزه میدان تا خیابان سردار جنگل (محله قدیمی پیرسرا) رشت با اعتبار ۷۸ میلیارد ریال اعتبار از هفته آینده آغاز می‌شود.

رقیه کیوان خسرو، هدف از اجرای این طرح را ارتقای فضای فرهنگی و تقویت پیاده محوری در این منطقه از شهر رشت عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست این طرح، جابه‌جایی تیر‌های برق، نصب کابل‌های خود نگهدار و ساماندهی بصری محیط این منطقه از شهر رشت اجرا می‌شود.

وی گفت: این اقدام برای بهبود کیفیت محیط شهری و افزایش جذابیت‌های گردشگری دریکی از محلات مرکزی و پرتردد شهر رشت به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه محور وزارت راه و شهرسازی است که در گیلان اجرا می‌شود.