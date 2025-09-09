پخش زنده
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از احیا و فعالسازی ۱۶۵ شرکت تعاونی راکد در استان خبر داد که موجب اشتغالزایی برای ۱۲۶۰ نفر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی دهقانی، افزود: در حال حاضر، ۱۹۱۴ شرکت تعاونی فعال در استان وجود دارد که ۱۵۲ هزار و ۵۱۹ عضو داشته و برای ۳۲هزار و ۳۷۷ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کردهاند.
او اضافه کرد: از این تعداد، ۱۸۹ تعاونی با ۵۴۰۶ عضو و اشتغالزایی برای ۳۸۲۷ نفر، مربوط به سه سال اخیر است.
دهقانی بر اهمیت آموزش به عنوان محور توسعه پایدار تأکید و خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته، بیش از ۹۹هزار و ۸۰۲ نفر-ساعت دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی برای اعضا و هیأتمدیره تعاونیها در سطح شهرستانهای استان برگزار شده که با اعتباری بالغ بر ۵۷۲ میلیون تومان محقق شده است.
وی همچنین از ثبت ۶ تعاونی دانشبنیان با ۵۲ عضو و ایجاد اشتغال برای ۱۳۲ نفر در استان خبرداد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: تعاونیها عینیتبخش مفاهیمی والا مانند مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد، مسئولیتپذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصتها و احترام به خرد جمعی هستند و الگوی اسلامی ایرانی اقتصاد تعاون میتواند راهکاری پویا و مؤثر برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.