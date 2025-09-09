طرح چهار خطه کردن محور بویین میاندشت به الیگودرز تا دوماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در بازدید از محور‌های بویین میاندشت گفت: طرح چهار خطه کردن محور بویین میاندشت به الیگودرز ادامه طرح داران -درود است که هزینه اجرای آن از اعتبارات ملی تامین می‌شود.

علیرضاسیاهپور با اشاره به حساسیت این محور افزود:عملیات چهارخطه کردن ۱۸ کیلومتر باقیمانده پیشرفت قابل توجهی داشته وبرنامه ریزی شده است که حداکثر تا دوماه آینده این طرح به بهره برداری برسد.

وی گفت: درحوزه استان لرستان معارضان محلی درحریم جاده وجود دارند که اگر همکاری مردم صورت بگیرد و اراضی تملک شود، تا پایان سال هم ۱۸ کیلومتر ازمسیر در استان لرستان به بهره برداری می‌رسد.

معاون ساخت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور درخصوص اصلاح ورودی‌ها وخروجی‌های بویین میاندشت نیز گفت:برنامه اصلی، اجرای چهارخطه کردن کامل محور است، اما طرح‌هایی برای اجرای دسترسی‌ها به روستا‌های اطراف واجرای تقاطع‌های هم سطح وغیر همسطح ارائه شده است.

سیاهپور افزود: بعد از بررسی نهایی و اولویت بندی به تناسب اعتبارات تقاطع‌ها و دسترسی‌ها اجرا می‌شوند.