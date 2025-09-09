پخش زنده
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ظرفیت رژیم صهیونی برای ورود به نبردهای بزرگ، تنها ۱۰ تا ۱۵ روز است و همین امر سبب شد در همان روزهای نخست دچار شکست راهبردی شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «غلامرضا سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اجلاسیه ملی جهاد مقدس در شهرستان فردوس با تبریک سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: شهرستان فردوس یادآور خاطرهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ چراکه نخستین کاروان جهادی به سرپرستی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی زلزله سال ۱۳۴۷ به این منطقه اعزام شد و خدمات ارزشمندی به مردم آسیبدیده ارائه داد.
سردار سلیمانی افزود: آن حرکت جهادی به الگویی ماندگار برای جوانان انقلابی کشور تبدیل شد و امروز ثمره آن را در فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار گروه جهادی که در خدمت مردم و رفع مشکلات جامعه نقشآفرینی میکنند، مشاهده میکنیم.
وی در ادامه با اشاره به توطئههای دشمنان علیه ملت ایران، گفت: آمریکاییها و صهیونیستها با جنگافروزی و بهرهگیری از قدرت سخت، در پی تحمیل اراده خود بر ملتهای مسلمان هستند؛ اما انقلاب اسلامی معادلات آنها را بر هم زد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران هندسه قدرت در جهان را تغییر داد و نشان داد که اساس قدرت، ایمان و اراده ملتهاست؛ نه صرفاً تجهیزات و بودجههای نظامی.
سردار سلیمانی ادامه داد: امروز با وجود آنکه آمریکا بیش از هزار میلیارد دلار بودجه نظامی دارد و نیمی از توان نظامی جهان را در اختیار گرفته است، اما نتوانسته در برابر مقاومت ملتهای مسلمان و آزادیخواه به نتیجه برسد.
وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خاطرنشان کرد: قتلعام مردم مظلوم فلسطین توسط صهیونیستها با حمایت آمریکا، نشانه استیصال و درماندگی نظام سلطه است؛ این در حالی است که موج مقاومت اسلامی در منطقه روزبهروز قدرت بیشتری میگیرد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: ملت ایران با ایستادگی در برابر قدرتهای سلطهگر، الگوی جمهوری اسلامی را به جهانیان معرفی کرده است؛ الگویی علوی، عاشورایی و مردمپایه که امروز الهامبخش ملتهای آزادیخواه جهان است.
شکست راهبردی صهیونیستها در برابر ملت ایران
سردار سلیمانی در ادامه اظهار داشت: آمریکاییها و صهیونیستها طی ۴۶ سال گذشته با محاسبات غلط و برآوردهای کودکانه تلاش کردند تا انقلاب اسلامی و ملت ایران را متوقف و شرایطی مشابه دوران قاجار و پهلوی را بازتولید کنند.
وی افزود: در دوران قاجار و پهلوی، بیش از یک میلیون کیلومتر مربع از سرزمینهای حاصلخیز و ثروتمند ایران جدا شد و حتی پادشاه کشور را بیگانگان تعیین میکردند؛ به گونهای که رضاخان را انگلیسیها بر سر کار آوردند تا بر مقدرات ایران مسلط شوند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین به سابقه شکلگیری رژیم صهیونیستی اشاره و عنوان کرد: نطفه نامشروع این رژیم با اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ توسط بریتانیا بسته شد؛ همان ایامی که ایران تضعیف شده بود و امپراطوری عثمانی نیز تجزیه و کشورهای اسلامی تحتالحمایه انگلستان و فرانسه قرار گرفتند در چنین شرایطی رژیم اشغالگر صهیونیستی بدون مانع جدی شکل گرفت.
سردار سلیمانی ادامه داد: امروز نیز صهیونیستها به رهبری نتانیاهوی جنایتکار در پی تحقق رؤیای خود مبنی بر «اسرائیل بزرگ» هستند و سرزمینهای اسلامی تا کرانه خلیج فارس را جزو اهداف خود میدانند.
وی ادامه داد: آنان در همین چارچوب، جنگ تحمیلی دفاع مقدس ۱۲ روزه را علیه ملت ایران آغاز کردند و تصور داشتند که با یک عملیات نظامی، ملت ایران به خیابانها آمده و نظام اسلامی فرو خواهد پاشید.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: دشمنان روی شورشهای سازماندهیشده و عوامل مزدور در منطقه حساب باز کرده بودند تا همزمان با عملیات نظامی، به آشوب در داخل کشور دامن بزنند و جمهوری اسلامی را ساقط کنند؛ اما این توطئه با حضور گسترده ملت ایران در همان روز نخست نقش بر آب شد.
سردار سلیمانی تاکید کرد: از روز جمعه که ملت ایران بهپاخاست، همه اقشار و گروهها تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در یک جهاد سرنوشتساز شرکت و دشمن را غافلگیر کردند.
وی بیان کرد: صهیونیستها توان ادامه جنگ را نداشتند؛ زیرا ظرفیت این رژیم برای ورود به نبردهای بزرگ، تنها ۱۰ تا ۱۵ روز است و همین امر سبب شد در همان روزهای نخست دچار شکست راهبردی شوند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح با اقتدار و در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شرایطی سنگین و غیرقابل تحمل برای رژیم صهیونیستی ایجاد کردند.
سردار سلیمانی گفت: این شکست به حدی سنگین بود که آمریکاییها ناچار شدند برای نجات صهیونیستها، تقاضای آتشبس را مطرح کنند.
حرکتهای جهادی الگویی ضد سلطه
رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین گفت: دشمنان از الگوشدن ملت ایران در سطح جهان هراس دارند و از حرکتهای جهادی جوانان ملت ایران در میان کشورهای مسلمان، بیمناک هستند.
وی با بیان اینکه آنها نمیخواهند ملت ایران الگوی خود را در سایر کشورها منتشر کند، افزود: اگر علیه ما جنگ راه میاندازند، تحریم اقتصادی اعمال میکنند و رسانهها و فضای مجازی خود را علیه ایران بسیج میکنند تا یأس و ناامیدی در میان مردم پراکنده شود، همه این اقدامات برای جلوگیری از تبدیل ملت ایران به الگویی موفق، آزادیخواه، استقلالطلب و عدالتطلب در سطح جهان است.
سردار سلیمانی تصریح کرد: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی منادی صلح، سعادت و آزادی بوده و امروز توانسته با موفقیت این مسیر را در سطح جهان ادامه دهد.
وی گفت: حرکتهای جهادی، مدیریت جهادی، استفاده از امکانات کشور و خدمات مؤمنانه هرگونه مشکلی از مشکلات مردم را حل میکند و برای دشمنان یک ضربه بزرگ است.
سردار سلیمانی تاکید کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، بزرگترین اقدام خدمت به مردم است و حرکتهای جهادی و خدمات مؤمنانه یکی از ضد آمریکاییترین و ضد صهیونیستیترین اقدامات جوانان و خدمتگزاران ملت ایران محسوب میشود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین از مردم برآمدهاند، در خدمت مردم هستند و خواهند بود.
وی بیان کرد: همه نیروهای مسلح از جمله ارتش و نیروی انتظامی نیز در خدمت مردم مشارکت دارند، اما بخشی از فعالیتها در سازمان بسیج سازندگی دنبال میشود که من از سردار مهدوی فرمانده سپاه انصارالرضا استان خراسان جنوبی و همکارانشان تشکر میکنم.
سردار سلیمانی افزود: امکانات کشور بسیار فراوان است و اگر یک واحد مشکل داشته باشد، بیش از صدها واحد ظرفیت و امکانات موجود است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: خداوند متعال نعمتهای فراوانی به ملت ایران عنایت کرده و بایست در سایه مدیریت جهادی و حرکتهای جهادی با روحیه فداکاری، مشکلات مردم حل شود و سرعت خدمترسانی افزایش یابد.
وی با اشاره به مشکلات آب در کشور گفت: به علت شرایط آب و هوایی، استانها از گذشته با مشکل آب مواجه بودند که با تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی، این مشکلات مضاعف شده است.
سردار سلیمانی ادامه داد: استان خراسان بزرگ نیز در دوره قاجار با توطئه انگلیسها بخشی از سرزمین خود را از دست داد، اما نگاه راهبردی مردم و بهرهوری از منابع آب، از جمله قنوات طاهری، نشاندهنده مدیریت هوشمندانه در استفاده بهینه از منابع است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج سازندگی، برنامهای برای بهرهبرداری از ۱۹ میلیون هکتار از سرزمینهای میهن اسلامی در دستور کار قرار گرفته که در استان خراسان جنوبی با اقتدار و شایستگی آغاز شده است. از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر میکنم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این برنامه در شهرستان فردوس برای گرامیداشت یاد و خاطره حضور رهبر معظم انقلاب در زلزله سال ۱۳۴۷ ادامه خواهد داشت و امید است، این مسیر خدمت به مردم همچنان ادامه یابد.