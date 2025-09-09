مدیرکل امور مالیاتی استان یزد : امسال ۲۷ پروژه عمرانی استان یزد در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیاتی» به مؤدیان معرفی شده و آنها می‌توانند انتخاب کنند مالیات خود را در کدام پروژه هزینه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، نجف‌زاده با اشاره به اینکه بیشتر این پروژه‌ها دارای منفعت عمومی هستند، افزود: در راستای نهضت عدالت آموزشی، ۱۵ طرح از این پروژه‌ها مربوط به مدارس نیمه‌ساز است. همچنین پروژه‌هایی مانند آبرسانی، سد مخزنی، تأسیسات زیرساختی برق، جاده‌سازی، احداث کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد و پیست دومیدانی ورزشگاه شهید نصیری در این فهرست قرار دارند.

وی تأکید کرد: مؤدیان تا پایان شهریور مهلت دارند اظهارنامه خود را تسلیم و محل هزینه مالیات خود را انتخاب کنند.

معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز گفت: موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات تا پایان ماه جاری است. به گفته میرجلیلی، برای مشاغل انفرادی تا سقف ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و برای مشاغل مشارکتی تا ۴۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان امکان ارسال فرم تبصره ۱۰۰ پیش‌بینی شده که با تسلیم آن بسیاری از تکالیف قانونی از مؤدیان ساقط می‌شود.

وی افزود: کل این فرآیند به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.