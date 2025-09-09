کشف بیش از ۷۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در دلفان
فرمانده سپاه ناحیه دلفان از کشف و ضبط بیش از ۷۵ هزار لیتر انواع سوخت قاچاق در این شهرستان طی تابستان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده سپاه ناحیه دلفان گفت: با تلاش و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان، در راستای مقابله با قاچاق سوخت، بیش از ۷۵ هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی شامل گازوئیل و نفت، همچنین مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.
مسلم مرادی با تأکید بر عزم جدی این نهاد در برخورد با پدیده قاچاق افزود: مبارزه با قاچاق سوخت از اولویتهای سپاه در جهت صیانت از سرمایههای ملی و حمایت از معیشت مردم است.