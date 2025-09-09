به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: ۱۱ پروژه عمرانی بزرگ استان با مالیات‌های نشان دار تامین مالی می‌شوند.

مظاهر سعیدی افزود: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به مودیان مالیاتی این امکان را می‌دهد تا مالیات خود را به طرح‌های خاصی که برایشان اهمیت دارد، اختصاص دهند. به این ترتیب، نه تنها شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها ایجاد می‌شود، بلکه مودیان مالیاتی احساس مالکیت و کنترل بیشتری بر نحوه مصرف مالیات خود پیدا می‌کنند.

سعیدی می‌گوید: این طرح از سال گذشته در استان اجرایی شده و مودیان مالیاتی امسال هم می‌توانند مالیات پرداختی خود را برای تامین اعتبار یکی از ۱۱ طرح عمرانی بزرگ استان هزینه کنند.

مظاهر سعیدی گفت: اعتبار مورد نیاز این ۱۱ پروژه بزرگ عمرانی ۳۵۰ میلیارد تومان است.

او افزود:سال گذشته هم مودیان استان با استفاده طرح نشان دار کردن مالیات پرداختی، ۱۶۰ میلیارد تومان به ۱۷ پروژه استان اختصاص دادند.