به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مرتضی چایچی مطلق در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع سرویس مدارس گفت: نرخ‌ها در ۲۵ ردیف بر حسب مسافت و نوع خودرو مشخص شده و سعی می‌کنیم تا پایان سال تحصیلی تغییری نکند، مگر اینکه شرایط خاصی حاکم شود و تغییری اتفاق بیفتد که شاخص و اثرگذار باشد.

وی افزود: نرخ‌ها در درگاه سازمان و سایت شورا قابل دسترس است. برای برخی نواحی که ازدحام ترافیک دارند، مقداری افزایش داریم که برای نواحی ۲، ۵ و ۷ به میزان ۱۰ درصد و برای نواحی ۳، ۴ و ۶ به میزان ۲۵ درصد ضریب ترافیک محاسبه می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: در زمینه پرداخت هزینه سرویس مدارس امکان قسط‌بندی تا سه قسط گذاشتیم که باید ۴۰ درصد را نقدی و سه قسط را در نیمه آبان، نیمه آذر و نیمه بهمن پرداخت کنند.

والدینی که موفق به ثبت نام سرویس مدارس نشدند، امروز به سامانه سپند مراجعه کنند

چایچی مطلق گفت: قطعا امسال در زمینه تامین خودرو چالشی نخواهیم داشت، تنها ممکن است در حوزه مسیر‌های متفاوتی که شکل می‌گیرد، چالش داشته باشیم، بنابراین اگر خانواده‌ها اقدام نکردند، حتما امروز در سامانه سپند ثبت نام کنند و اگر موفق نشدند به شرکت‌های مشخص شده مراجعه کنند.