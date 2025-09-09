پخش زنده
در سطح کشور ۳۵ هزار نفر ورزشکار در رشتههای مختلف فدراسیون جانبازان و توان یابان مشغول به فعالیت هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیر کل فدراسیون جانبازان و توان یابان کشور در مجمع سالانه هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه گفت:از این آمار ۶ هزار نفر در بخش ورزشهای قهرمانی فعالیت دارند.
وی با اشاره به وجود ۹ رشته پارالمپیکی و ۸ رشته غیر المپیکی در فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان کشور گفت: یکی از اهداف فدراسیون معرفی بیشتر ورزشکاران و تواناییهای آنان به جامعه است.
مجید نظامی ضمن تشریح تواناییهای ورزشکاران کرمانشاهی و مدال آوریهای آنان یاد آور شد:برای تشویق بیشتر این قشر و رفع مشکلات آنان، در کنار پیگیریهای کلان به همراهی مسیولان استانی و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس نیاز است.
دبیر کل فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان کشور همچنین از پیگیری برای اصلاح بخشهای از قوانین در حوزه اشتغال ورزشکاران پارالمپیکی خبرداد و تصریح کرد:امیدواریم با این اصلاحیه بخش مهمی از دغدغه مدال آوران حل و فصل شود.
مجید نظامی گفت:با توجه به رشد اعتبارات اختصاص یافته به فدراسیون جانبازان و توان یابان قطعا شاهد تاثیرات مثبتی هم در هیاتهای استانها همچون کرمانشاه خواهیم بود.
وی افزود:با توجه به پتانسیلهای موجود در این استان رقابتهای پارا تیراندازی پاییز امسال به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
رییس هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه هم در این مجمع گفت:در سال جاری ۲۹ ورزشکار این هیات در اردوهای مختلف حضور دارند که نشان از توانمندی ورزشکاران کرمانشاهی است.
عزت الله پرنیان یاد آور شد:هم اکنون در رشته دو و میدانی ۴ ورزشکار و یک مربی جهت کسب سهمیه رقابتهای پاراآسیایی جوانان که ۲۶ آذر ماه در امارات برگزار میشود در اردوی تیم ملی به سر میبرند.
وی افزود: مسابقات جهانی وزنه برداری ۷ مهر ماه در مصر برگزار میشود و در رشته فوتبال سه نفره نیز هم اکنون ورزشکاران کرمانشاهی جهت آمادگی در اردوی تیم ملی کشورمان به سر میبرند.
پرنیان تصریح کرد:در نیمه اول سال ورزشکاران در اردوهای آمادگی حضور دارند و رقابتهای برون مرزی از نیمه دوم سال آغاز میشود
وی همچنین با اشاره به پیگیری دغدغههای ورزشکاران مقام اور این هیات در حوزههای مختلف همچون اشتغال، تحصیل و اسپانسری یادآور شد: برای به نتیجه رسیدن موضوعات همراهی مسیولان حوزه ورزش و مسیولان استانی بسیار تاثیر گذار است.
در حاشیه این مجمع از تلاشهای عزت الله پرنیان رییس هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه قدردانی و جمعی از ورزشکاران، مربیان و مدال آوران دغدغهها و درخواستهای خود را به صورت مستقیم با نمایندگان فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان مطرح کردند.