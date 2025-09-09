به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تقدیر از نویسندگان کتاب مع الرکب الحسینی من المدینه الی المدینه در پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق برگزار شد.

در این مراسم از شیخ علی الشاوی، شیخ نجم الدین طبسی، شیخ محمد جعفر طبسی، شیخ محمد جواد طبسی، شیخ عزت الله مولایی و شیخ محمدامین پور امینی قدردانی شد.

این کتاب روایتگر اتفاقات و حوادث کاروان امام حسین (ع) هنگام خروج اباعبدالله (ع) از شهر مدینه و عزیمت به مکه و کربلا و شهادت حسین ابن علی (ع) و روانه شدن خاندان اهل بیت به کوفه و شام و درنهایت بازگشت آنها به شهر مدینه است. این اثر طی ده سال کار پژوهشی تالیف و در شش جلد به زبان عربی منتشر شده است.

همچنین انتشارات زمزم هدایت، ترجمه این کتاب را در دو جلد به زبان فارسی منتشر کرده است.