وقف همگانی در حوزه‌های مختلف گسترش یابد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: وقف همگانی باید علاوه بر حوزه‌های دینی و قرانی، در حوزه‌های علم و فناوری، سلامت، درمان، آموزش و پرورش، ازدواج آسان، ورزش و انتشار کتاب‌های مفید گسترش یابد.