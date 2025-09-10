بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار جمعی از مدیران و مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر به مناسبت هفته وقف با بیان اهمیت و جایگاه وقف گفت: وقف عامل زندهمانی و تداوم شخصیت انسان پس از مرگ است و باعث میشود حیات واقعی یک فرد فراتر از عمر دنیایی او ادامه یابد. بسیاری از افراد علاقهمندند که عمرشان طولانی شود و وقف بهترین راه برای تحقق این آرزوست.
وی با اشاره به ضرورت حفظ و ارتقای موقوفات، افزود: در حفظ و نگهداری از موقوفات، به ویژه موقوفات کشاورزی و تولیدی، باید نهایت تلاش را داشت تا این منابع ارزشمند در مسیر تحقق اهداف واقفان باقی بمانند و به دست خانوادهها و جامعه برسند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یکی از ویژگیهای مهم وقف را نقش آن در توسعه فرهنگ دینی و ارتقای معارف قرآنی دانست و اظهار کرد: حوزههای قرآنی، تولید آثار علمی و تألیف کتابهای دینی باید با حمایت اوقاف ارتقا یابند تا وقف به عنوان یک عامل عمقبخش فرهنگ اسلامی در منطقه مطرح شود.
آیتالله صفایی بوشهری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای علم و فناوری استان بوشهر بیان کرد: توسعه منطقه ویژه علم و فناوری استان باید با مشارکت جدی اداره اوقاف و سازمانهای مربوطه دنبال شود و از این ظرفیت در مسیر رشد شرکتهای دانشبنیان، تولید محصولات فناورانه و ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.
وی بر اهمیت مشارکت اوقاف در احیای مساجد، حسینیهها و بقاع متبرکه تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا با کمکهای مردمی و مشارکت خیران، مکانهای دینی و فرهنگی نقشآفرینی بیشتری در جامعه داشته باشند.
امام جمعه بوشهر همچنین خواستار نقشآفرینی جدیتر رسانه اوقاف در معرفی دستاورد و فرهنگ وقف شد و افزود: اطلاعرسانی عمومی در زمینه آثار و نتایج وقف به تشویق مردم به حضور در این سنت حسنه کمک خواهد کرد.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان با تاکید بر ضرورت گسترش وقف همگانی و ورود مردم حتی با امکانات مالی اندک به این عرصه افزود: امروز استان در حوزه سلامت، درمان، آموزش و پرورش، ازدواج آسان، ورزش و انتشار کتابهای مفید نیاز جدی به وقف دارد و لازم است با شناسایی نیازها و اطلاعرسانی، زمینه برای مشارکت وسیع همه آحاد جامعه فراهم شود.