۳۰ دانش آموز شفتی در طرح شهید عجمیان آستین همت بالا زدند و مدارس شهرستانشان را برای سال تحصیلی جدید نو نوار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده سپاه ناحیه شفت گفت: شفت ۱۶۵ گروه جهادی دارد و دانش آموزان هم با تشکیل گروههای جهادی برای آیندهای آباد تلاش میکنند.
سرهنگ پاسدار احمد نقدپور افزود: این گروههای جهادی برای توزیع بستههای معیشتی و عمران و آبادانی شهر و روستا فعالیت میکنند.
آقای علایی مسئول گروه جهادی شهید علینژاد شفت هم با اشاره به اثرات حضور گروهی دانش آموزان بیان کرد: این حضور و همدلی در دوران نوجوانی، تمرینی برای آینده و حضور در اجتماع است و میتواند زمینه بالندگی و بروز استعدادهای نوجوانان را فراهم کند.