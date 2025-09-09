به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرمانده سپاه ناحیه شفت گفت: شفت ۱۶۵ گروه جهادی دارد و دانش آموزان هم با تشکیل گروه‌های جهادی برای آینده‌ای آباد تلاش می‌کنند.

سرهنگ پاسدار احمد نقدپور افزود: این گروه‌های جهادی برای توزیع بسته‌های معیشتی و عمران و آبادانی شهر و روستا فعالیت می‌کنند.

آقای علایی مسئول گروه جهادی شهید علینژاد شفت هم با اشاره به اثرات حضور گروهی دانش آموزان بیان کرد: این حضور و همدلی در دوران نوجوانی، تمرینی برای آینده و حضور در اجتماع است و می‌تواند زمینه بالندگی و بروز استعداد‌های نوجوانان را فراهم کند.