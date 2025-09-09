به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: مردی ۵۸ ساله که برای تفریح و شنا به یکی از مناطق ساحلی شهرستان تالش رفته بود، به دلیل شنا در منطقه خطر آفرین دریا و ناآشنایی به فنون شنا، غرق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: جسد این مرد به کمک نیرو‌های امدادی از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.

سرهنگ حقیقی نیا با بیان اینکه مردم در فصل گرما برای تفریح و شنا، به رودخانه‌ها و سواحل دریا می‌روند، از شهروندان خواست با توجه به علائم و هشدار‌ها، از شنا کردن در مناطق خطرآفرین و خارج از طرح‌های سالمسازی دریا خودداری با ناجیان غریق همکاری کنند.