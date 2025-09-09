پخش زنده
در گرامیداشت هفته وحدت و میلاد ختم المرسلین (ص) ۱۰۰ سری جهیزیه در بین زوجهای جوان تحت پوشش کمیته امداد استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل کمیته امداد استان در مراسم توزیع این اقلام اظهار کرد: ارزش ریالی هر سری جهیزیه حدود ۵۰ میلیون تومان است.
طوسی با اشاره به خدمات فرهنگی ارائه شده به زوجهای جوان هم گفت: کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج به زوجهای تحت پوشش ارائه میشود.
وی از ارائه خدمات تسهیلاتی و اشتغال به تازه دامادان این نهاد خبر داد که فاقد شغل و مهارت هستند.