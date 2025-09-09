به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمزه لقمانی فر از اجرای طرح نظارتی ویژه به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید بر بازار این استان خبر داد و افزود: گفت: این طرح نظارتی در قالب گشت‌های مشترک نظارت بر بازار با هدف نظارت بر قیمت‌گذاری انواع نوشت‌افزار، لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک مدرسه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس از چهارم شهریور آغاز شده و تا ۱۷ مهر سال‌جاری ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه بدون مماشات و بصورت قاطع و قانونی با واحدهای صنفی متخلف برخورد می شود، اضافه کرد: اولیای دانش‌آموزان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این حوزه، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ به اداره کل تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.