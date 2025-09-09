به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان گفت: این کلکتور با قدمت بیش از ۳۵ سال از جنس بِتُن و با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر است که در عمق ۱۰ متری زمین اجرا شده و اکنون دچار فرسودگی و گرفتگی شده است.

مهدی قاسمی به ضرورت اصلاح و بازسازی این خط انتقال و همچنین حساسیت‌های زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی عملیات بازسازی اشاره کرد و افزود: عملیات خاکبرداری روی این خط انتقال از ساعت ۲۳ دیشب آغاز و تاکنون تا عمق ۹ متری زمین حفاری شده است.

وی گفت: با توجه به شرایط دشوار حفاری و عمق بالای کار، سرعت پیشروی، تحت کنترل است و اولویت با ایمنی و دقت است نه سرعت، اما درصدد هستیم با افزایش شیفت‌های کاری، این عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب به پایان برسد.

قاسمی این کلکتور را یکی از شاهراه‌های اصلی انتقال فاضلاب مناطق شمالی شهر اصفهان به تصفیه خانه فاضلاب شمال در حبیب‌آباد دانست و گفت: بیش از ۳۰ درصد حجم فاضلاب مناطق شمالی شهر اصفهان از طریق این کلکتور به تصفیه خانه فاضلاب شمال انتقال می‌یابد.

وی گفت: به محض مشخص شدن خط لوله و تخلیه فاضلاب جمع‌شده، کار تعمیر و بازسازی آن آغاز می‌شود.

اضافه می‌شود در حال حاضر هر دو سوی مسیر خیابان لاله جنوبی در حد فاصل سه‌راهی فاطمیه تا پمپ بنزین مسدود است و شهروندان برای رسیدن به میادین قدس و لاله باید از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.