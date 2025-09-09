سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که در صدر هیئتی دیپلماتیک به مصر سفر کرده است، در بدو ورود به قاهره با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،در این دیدار روند بهبود روابط دوجانبه ایران-مصر بررسی شد و طرفین بر عزم خود برای ادامه این روند با هدف تقویت مناسبات در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی تاکید کردند.

در این دیدار طرفین در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه فاجعه انسانی در فلسطین اشغالی ناشی از ادامه نسل‌کشی در غزه، ضرورت ارائه کمک‌های انسانی به مردم، توقف نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی و جلوگیری از طرح کوچاندن اجباری مردم غزه از سرزمین خود تبادل نظر کردند.

دو وزیر همچنین در مورد موضوع هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی ایران در دفاع از حقوق و منافع خود طبق معاهده منع اشاعه، حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی را ضربه‌ای مهلک به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توصیف کرد و با یادآوری مسئولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حمایت از حقوق دولت‌های عضو ان پی تی، آمادگی کشورمان را برای تدوین شیوه‌نامه تعامل ایران و آژانس در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا/رژیم صهیونیستی، در چارچوب قانون مجلس اعلام کرد.

وزیر امور خارجه مصر نیز با تاکید بر حقوق همه کشور‌های عضو ان پی تی برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، و تمجید از رویکرد مسئولانه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص، آمادگی مصر را برای تسهیل تعاملات ایران-آژانس اعلام کرد.