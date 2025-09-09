امام جمعه یزد: باید مردم را با فواید معنوی، اجتماعی و اقتصادی وقف آشنا کنیم تا انگیزه مشارکت در این سنت حسنه افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد و معاونین، وقف را مصداق بارز صدقه جاریه و یکی از ارزشمندترین اشکال خدمت به مردم دانست که زمینه‌ساز کسب رضایت الهی و باقیات‌الصالحات است.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با انتقاد از برخی رویکرد‌های مدیریتی فاقد برنامه‌ریزی دقیق، بر لزوم تفکر و تدبیر در مدیریت امور تأکید کرد و اظهار داشت: «مدیر باید اهل فکر و برنامه‌ریزی باشد تا بتواند مسئولیت‌های خود را به درستی به انجام برساند. بدون برنامه‌ریزی دقیق، حتی هزینه‌های کلان نیز به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.»

آیت‌الله ناصری با اشاره به وجود «موقوفات پنهان» در جامعه، بر ضرورت شناسایی و بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها تأکید کرد. وی همچنین مدیریت صحیح موقوفات کشاورزی را عاملی کلیدی در تأمین نیاز‌های اساسی و دستیابی به خودکفایی دانست و خواستار بهره‌گیری از دانش روز و رویکرد‌های فعالانه در این حوزه شد.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه بلند و همت والا در حوزه وقف، اظهار داشت: «موقوفات باید با رعایت نیت واقف و با بهترین روش‌ها احیا شوند تا اثربخشی آنها در جامعه به حداکثر برسد.»

آیت‌الله ناصری بر ضرورت آگاه‌سازی عمومی درباره آثار و برکات وقف تأکید کرد و بیان داشت: «باید مردم را با فواید معنوی، اجتماعی و اقتصادی وقف آشنا کنیم تا انگیزه مشارکت در این سنت حسنه افزایش یابد.» وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ»، وقف را عاملی برای تطهیر و مغفرت الهی دانست.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با دعوت جامعه به سوی وقف‌های ماندگار، بر اهمیت وقف در حوزه‌های علمی و تبلیغ دین تأکید کرد. وی وقف علمی را راهی برای تقویت بنیان‌های علمی کشور و وقف در حوزه تبلیغ دین را ابزاری برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی و گسترش معارف اسلامی دانست.