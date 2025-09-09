معاون رئیسجمهور از ابلاغ رسمی نظام چابکسازی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: در مرحله دوم، نظام چابکسازی به ۶ دستگاه اجرایی دیگر نیز ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور در آیین معرفی و تجلیل از دستگاههای اجرایی استان مازندران در جشنواره شهید رجایی، از ابلاغ رسمی نظام چابکسازی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
وی اعلام کرد: در مرحله دوم، این نظام به ۶ دستگاه اجرایی دیگر نیز ابلاغ خواهد شد.
رفیعزاده با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اداری برای ارائه خدمات کیفی در شهرها و روستاها، گفت: چابکسازی دولت با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و افزایش رضایتمندی عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را از اولویتهای اصلی سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و افزود: بررسیهای نهایی این موضوع در نشستهایی با مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده و پس از تصویب در دولت، ابلاغ رسمی آن صورت خواهد گرفت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به نقش مهم اصلاح ساختار در تحقق سیاستهای کلی نظام اداری، اظهار کرد: این اقدامات در راستای تحقق عدالت اداری، افزایش کارآمدی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم انجام میشود.