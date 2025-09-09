به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی در پنج روز آینده آسمان استان صاف در برخی مناطق غبارآلود، در ساعات عصر وشب افزایش ابر و سرعت باد پیش بینی می‌شود.

همچنین در نیمه شرقی استان احتمال خیزش گردوخاک موقتی پیش بینی می‌شود.

در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس از گرمای هوا کاسته می‌شود.