آسمان استان تا پنج روز آینده درمناطقی صاف و در برخی دیگر غبارآلود همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان، براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی در پنج روز آینده آسمان استان صاف در برخی مناطق غبارآلود، در ساعات عصر وشب افزایش ابر و سرعت باد پیش بینی میشود.
همچنین در نیمه شرقی استان احتمال خیزش گردوخاک موقتی پیش بینی میشود.
در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس از گرمای هوا کاسته میشود.