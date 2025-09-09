معاون قوه قضائیه در مینودشت گفت : ۴۲درصد از پرونده هایی که به شورای حل اختلاف سراسر کشور رسیده به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز توسعه شورا های حل اختلاف کشور امروز در مینودشت وگالیکش با اعلام این مطلب گفت:حتی ختم شدن یک پرونده به صلح و سازش برای ما با اهمیت است و کارکنان این نهاد مقدس باید با کمک سازمان امور اداری و استخدامی کشور ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارکنان شوراهای حل اختلاف پاداش معنوی فعالیت‌شان را دریافت می‌کنند تا پاداش مادی افزود:باید به صورت جدی وضعیت ساماندهی این نیروها مشخص شود.