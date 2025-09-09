دبیر رویداد امنیت غذایی و کشاورزی گفت: تولیدات کشاورزی ایران از ۲۵ میلیون تن پیش از انقلاب به سطحی رسیده که با جمعیت ۸۶ میلیونی امروز، ۸۰ درصد نیاز غذایی کشور را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شایان نادری دبیر رویداد امنیت غذایی و کشاورزی در رویداد امنیت غذایی و کشاورزی که صبح امروز در باغ لارک برگزار شد، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران اظهار کرد: خرسندیم که امروز در جمع فرهیختگان و نخبگان حوزه امنیت غذایی و کشاورزی کشور حضور داریم. امیدواریم در چارچوب توضیحات ارائه شده، بتوانیم بهره مناسبی از این فرصت ببریم.

وی گفت: بر اساس جمع‌بندی جلسات متعدد پیش از برگزاری، پنج حوزه اصلی برای این رویداد دسته‌بندی شده است. این تقسیم‌بندی به معنای نادیده گرفتن سایر نیازمندی‌ها نیست، اما برای شروع این پنج موضوع در نظر گرفته شده است.

نادری، توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی دقیق، تجهیزات و ماشین‌آلات، پالایش و زیست فناوری، خودکفایی در زنجیره تامین و تولید گوشت قرمز، ارتقای کیفیت تولید بذر، سموم و کود‌ها و تولید مکمل‌های پایه دام و طیور را از محور‌های این رویداد نام برد.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی با جمعیتی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر، تولیدات کشاورزی کشور حدود ۲۵ میلیون تن بود. اما پس از انقلاب، با جمعیت ۸۶ میلیون نفری، تولیدات کشاورزی به سطحی رسیده که حدود ۸۰ درصد امنیت غذایی کشور تأمین می‌شود.

این دستاورد به پشتوانه تلاش‌های صورت‌گرفته حاصل شده و می‌تواند چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای را ترسیم کند که نه تنها خودکفایی کشور، بلکه تأمین امنیت غذایی منطقه را نیز محقق کند.

دبیر رویداد امنیت غذایی و کشاورزی با اشاره به ویژگی‌های این رویداد، یادآور شد: این رویداد نقش حلقه واسط را ایفا می‌کند. سه ضلع اصلی این حلقه شامل تأمین و پشتیبانی، صنایع و بازار و همچنین شبکه نخبگانی حل مسئله است.

وی افزود: دانشمندان و شرکت‌های فناور دستاورد‌های متعددی دارند که می‌تواند مشکلات کشور را برطرف کند، اما حلقه اتصال برای اجرایی‌سازی این دستاورد‌ها تاکنون به‌طور کامل شکل نگرفته است. ویژگی خاص این رویداد آن است که این نقش واسطه‌گری را به بهترین شکل ایفا کند.

وی با اشاره به ابعاد این برنامه، گفت: ۱۵۰ شرکت و نمایندگی ۳ هزار حوزه دانش‌بنیان در این رویداد حضور دارند. همچنین ۱۰۰ جلسه تخصصی برگزار می‌شود که به موضوعاتی همچون زنجیره گوشت قرمز، بذر و دیگر بخش‌های پیشران غذایی اختصاص دارد.

نادری افزود: براساس پیش‌بینی‌ها، حدود ۱.۲ همت سرمایه‌گذاری در این رویداد محقق خواهد شد. همچنین برای نخستین بار، ۳۹ هلدینگ و شرکت بزرگ حاکمیتی، دولتی، کشاورزی و صنایع غذایی در کنار فعالان بخش خصوصی در این برنامه حضور یافته‌اند.

وی تأکید کرد: این رویداد می‌تواند پلی برای هم‌رسانی و همکاری‌های گسترده باشد تا گام‌های بلندی در حوزه امنیت غذایی کشور برداشته شود.