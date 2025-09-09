پخش زنده
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگویی موفق از همزیستی مسالمتآمیز شیعه و سنی به جهان ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در نشست هماندیشی با علما و اندیشمندان شرکتکننده در سیونهمین کنفرانس وحدت اسلامی با قدردانی از حضور میهمانان در این اجلاس، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق یافته است، الگویی از همزیستی مسالمتآمیز میان شیعه و سنی در کشور ارائه دهد؛ الگویی که امروز در عرصه جهانی نیز به منصه ظهور رسیده است و برگزاری سیونهمین دوره کنفرانس وحدت نمونهای روشن از آن است. اکنون وقت آن رسیده که این الگو در سطح جهان معرفی و صادر شود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری افزود: تکرار پیام وحدت نه تنها اشکالی ندارد، بلکه ضروری است. اما هنگامی که پیام برای مخاطبان جهانی مطرح میشود، بازگویی مکرر آن اهمیت پیدا میکند و رعایت حال مخاطب شرط بلاغت کلام است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با خطاب قرار دادن علما و اندیشمندان حاضر در نشست، گفت: همه شما دارای ارتباطات خارجی هستید و میتوانید گفتمان وحدت را صادر کنید. این موضوع نیازمند شبکهسازی مؤثر است.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری اضافه کرد: سخن نغز و اثرگذار همواره کوتاه و مفید است، چراکه سخن طولانی موجب خستگی مخاطب میشود. آنچه میتواند پیام وحدت را ماندگار کند، بیان مختصر، اثرگذار و کاربردی است.