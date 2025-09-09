«مسابقه بزرگ ۱۰۰»، تازه‌ترین محصول شبکه سه در حوزه سرگرمی، چهارشنبه ۱۹ شهریور، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل اول «مسابقه بزرگ ۱۰۰»، با اجرای هادی حجازی‌فر همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ساعت ۲۲:۳۰ پخش می شود.

«مسابقه بزرگ ۱۰۰»، با شعار «تسخیر یک رویا» که برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده، بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران با ۱۰۰ شرکت‌کننده در دکوری عظیم و متفاوت است.

محسن نجفی سولاری تهیه کننده و وحید شیخ‌لر، حامد زحمتکش و مرتضی قیاسی، کارگردان های این مسابقه هستند.