رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۸ نفر و کشف ۶ فقره سرقت و توقیف دو دستگاه خودرو در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ علیرضا حدادی با بیان اینکه پیشگیری و مقابله با انواع جرایم نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمانها و نهادهاست گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، با کشف ۶ فقره سرقت، ۸ سارق را دستگیر و دو دستگاه خودرو را توقیف کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان گیلان در پایان رعایت نکردن نکات حفاظتی را مهمترین عامل سوء استفاده مجرمان عنوان کرد و گفت: یکی از اصلیترین و مهمترین اولویتهای پلیس، برخورد با جرایم و پیشگیری از وقوع آن است که این مهم با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی به جد دنبال میشود.