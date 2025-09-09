پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۰ کشور همسایه در دومین نشست شورای حکام مرکز بینالمللی مدیریت جامعه حوزه آبخیز درباره راهکارهای ملی و منطقهای خود بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در دومین نشست شورای حکام مرکز بینالمللی مدیریت جامعه حوزه آبخیز گفت: تعاملات بینالمللی و انتقال تجارب را بین کشورهای عضو و آخرین راهکارهای علمی و فنی که برای توفیق در این حوزه در دست بشریت هست در کشورهای مختلف در زمینه آبخیزداری، آبخوانداری، مقابله با بیابانزایی یا به عبارت دیگر در حقیقت بیابانزدایی.
محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عزم جدی ملی، منطقهای و بینالمللی لازمه در بحث پیگیری مسائل خشکسالی، بحث کنترل آبهای حالا مرزی و فرامرزی.
در این جلسه چالشهای اصلی محیط زیستی جهانی یعنی فرسایش خاک، خشکسالی، سیلاب و کاهش تنوع زیستی بررسی شد.
حمید نوری مدیر کل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشورهای مختلف دنیا در کنار هم همکاریهای بینالمللی داشته باشند برای اینکه بتوانند بیلان آبی جهان را در مناطق مختلف به ویژه اقلیمهای خشک و نیمهخشک مدیریت بکنند و اگر قرار باشد هر کشوری فقط به فکر این باشد که فناوریهای تکنولوژی خودشو برای خودش استفاده بکند حتماً در معرض آسیبهای گرد و غبار، تنش آبی و در عین حال سیلابها، خشکسالیها قرار میگیرد.
یکی از این چالشهای بینالمللی موضوع کانونهای گرد و غبار است
حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی گفت: ۲۴۰ میلیون هکتار است که یکی از برنامهها این است که بتوانیم در قالب این سیاستگذاری که در قالب اجلاسها و سمینارها میشود و تبادل اطلاعاتی که میشود این هماهنگی لازم را برای یک اقدام ملی و بینالمللی انشاءالله انجام دهیم این بحرانها را ازش بگذاریم.
بر اساس مطالعات دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی، مدیریت جامعه حوزه آبخیز تا ۷۰% مخاطرات محیط زیستی را کاهش میدهد.