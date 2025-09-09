به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم‌شهر و با همکاری خیرین و نهاد‌های مردمی و اداری شهرستان، ۱۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان در قالب «رزمایش ۱۶۰۰ بسته» میان دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد توزیع شد.

یعقوبی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم‌شهر گفت: امسال به کمک خیرین و مراکز نیکوکاری شهرستان، موفق به تهیه ۱۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد شدیم که امروز به این عزیزان اهدا می‌شود. ارزش هر بسته حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان و در مجموع بیش از ۳ میلیارد تومان است.

وی افزود: علاوه بر کمک‌های بلاعوض نقدی، خدمات هدایت تحصیلی و پشتیبانی از دانش‌آموزان و دانشجویان ارائه می‌شود. خوشبختانه امسال ۵ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش در آزمون تیزهوشان پذیرفته شدند و در کنکور نیز ۱۲۱ نفر رتبه دو رقمی و حدود ۵۰۰ نفر رتبه زیر هزار را در سطح استان کسب کردند.

قربانی، فرماندار قائم‌شهر نیز در این مراسم گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و با کمک خیرین، ۱۶۰۰ بسته شامل لوازم‌التحریر و کیف برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شد که اقدام ارزشمندی است. امیدواریم این فعالیت‌های اجتماعی خیرخواهانه استمرار داشته باشد.

آیت‌الله معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر هم گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی امام راحل (ره) توجه به محرومان بود و کمیته امداد یادگار ماندگار آن شخصیت بزرگ است. اعتماد مردم به این نهاد و همدلی مسئولان، از جمله فرماندار، اعضای شورا و خیرین، موجب اجرای برنامه‌های ارزشمند در سطح شهر، استان و کشور شده است.

وی افزود: خیران باید بدانند وعده الهی در پاداش اعمال نیکشان قطعی است. از خداوند می‌خواهیم سال تحصیلی پیش‌رو برای همه دانش‌آموزان و خانواده‌ها سالی بانشاط و پربرکت باشد.

سرهنگ قزلباش، فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر نیز در ادامه این آیین گفت: به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و در آستانه سال تحصیلی جدید، رزمایش توزیع ۱۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر در حسینیه عاشقان سپاه قائم‌شهر برگزار شد. این لوازم که توسط خیرین تهیه شده، به دانش‌آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد اهدا می‌شود. سپاه نیز توانسته مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از خیرین جمع‌آوری و برای تهیه این بسته‌ها در اختیار کمیته امداد قرار دهد.