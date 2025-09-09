پخش زنده
چهارمین عصرانه کتاب برای پاسداشت رضا سوهانی نویسنده در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارمین عصرانه کتاب برای تجلیل از محسن سوهانی از کارکنان رسانه ملی در سالن اجتماعات روابط عمومی ساز مان صداوسیم با حضور نویسندگان و هنرمندان رادیو و تلویزیون، در حال برگزاری است.
در این مراسم محسن سوهانی چهار اثر «کشکول مجازی»، «دیپلماسی عمومی و رسانه»، «خداوند پیتزا را دوست ندارد» و «آنفولانزای نیویورکی» خود را تشریح کرد و گفت: نویسندگی را از کودکی و نوجوانی شروع کردم و فعالیت هنری خود را در حوزه نمایشهای رادیویی ادامه دادم و این آثار نتیجه این مسیر است.