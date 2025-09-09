به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، چهارمین عصرانه کتاب برای تجلیل از محسن سوهانی از کارکنان رسانه ملی در سالن اجتماعات روابط عمومی ساز مان صداوسیم با حضور نویسندگان و هنرمندان رادیو و تلویزیون، در حال برگزاری است.

در این مراسم محسن سوهانی چهار اثر «کشکول مجازی»، «دیپلماسی عمومی و رسانه»، «خداوند پیتزا را دوست ندارد» و «آنفولانزای نیویورکی» خود را تشریح کرد و گفت: نویسندگی را از کودکی و نوجوانی شروع کردم و فعالیت هنری خود را در حوزه نمایش‌های رادیویی ادامه دادم و این آثار نتیجه این مسیر است.