معاون حملونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۵ از اجرای عملیات بهسازی سرپناههای ایستگاه اتوبوس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود کرمرودی با اشاره به ضرورت ارتقای منظر شهری و تشویق شهروندان به استفاده از ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: عملیات بهسازی سرپناههای ایستگاه اتوبوس در محور بزرگراه آیتالله کاشانی مسیر رفت و برگشت آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح، بازسازی و بهسازی کامل ۲۰ سرپناه با طراحی جدید اسلیمی در دستور کار قرار گرفت. همچنین تابلوهای راهنمای ایستگاه و نقشههای مسیر بهروزرسانی و نسخههای جدید با امکان اسکن برای استفاده آسانتر شهروندان نصب خواهد شد.
کرمرودی تاکید کرد: این اقدام گامی مؤثر در بهبود خدماترسانی به شهروندان و افزایش جذابیت حملونقل عمومی در سطح منطقه است.