آندری پلنکوویچ، نخست وزیر جمهوری کرواسی، صبح امروز در ساختمان دولت این کشور میزبان گیدئون سار، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بود.

تجمع فعالان ضد صهیونیست در مقابل ساختمان دولت کرواسی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، همزمان با سفر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به زاگرب، فعالان یک گروه مردمی ضد صهیونیست موسوم به «ابتکار فلسطین آزاد» با تجمع در برابر ساختمان دولت این کشور اعتراض خود را نسبت به این سفر اعلام کردند.

اعضای این گروه اعلام کردند که در اعتراض به سفر گیدئون سار به کرواسی که در بیانیه آنها وزیر «امور نسل‌کشی اسرائیل» خوانده شده است در مقابل ساختمان دولت، محل ملاقات وزیر رژیم صهیونیستی و آندری پلنکوویچ، نخست‌وزیر کرواسی این تجمع اعتراضی را برگزار کرده است.

اعضای این گروه برای ابراز خشم و انزجار خود از این اقدام نخست‌وزیر و دولت کرواسی، با کوبیدن روی قابلمه‌های خالی تلاش کردند مراتب اعتراض خود را نسبت به قحطی غزه ناشی از سیاست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی اعلام دارند. در بیانیه این گروه تاکید شده است که گیدئون سار به جای سفر به کرواسی باید در دادگاه لاهه حاضر شود.

آنها همچنین مخالفت خود را با هرگونه همکاری دیپلماتیک یا هرگونه همکاری دیگر بین کرواسی و رژیم صهیونیستی در بحبوحه نسل‌کشی علیه مردم غزه و نیز با سیاست دولت که کرواسی را در کنار عاملان نسل‌کشی علیه مردان و زنان فلسطینی قرار می‌دهد، ابراز کردند.

سار در سفر خود به کرواسی علاوه بر پلنکوویچ، با گوردان گرلیچ رادمان، وزیر امور خارجه و گوردان یاندروکوویچ، رئیس پارلمان کرواسی نیز دیدار خواهد کرد.